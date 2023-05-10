Жителя Удмуртии подозревают в производстве 26 кг синтетических наркотиков

Фото: МВД Медиа

Жителя Удмуртии задержали по подозрению в производстве наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД Медиа.

По данным следствия, осенью 2022 года мужчина наткнулся в интернете на объявление по поиску подработки и откликнулся на него. Его обязанностями стала организация закладок с запрещенными веществами. Через несколько месяцев куратор предложил задержанному заняться производством наркотиков и увеличить заработок. Мужчина согласился, а затем предложил двум знакомым присоединиться к незаконной деятельности. Действуя по инструкциям куратора, мужчины купили дом в Кировской области и организовали в бане производство мефедрона.

При обыске полицейские обнаружили у задержанных почти 26 кг наркотиков, оборудование для их изготовления и более тонны прекурсоров. Возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Мужчины находятся в заключении под стражей.

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