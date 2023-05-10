В ночь на 11 мая в Ижевске начнется ремонт асфальта на улице 10 лет Октября

Фото: Министерство транспорта Удмуртии

На улице 10 лет Октября в Ижевске заменят старый слой асфальта на участке от дома №55 до Удмуртской улицы. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Удмуртии.

Работы организуют в ночное время с 10 по 13 мая с 21:00 до 6:00. Движение на участке перекрывать не будут.

«Просим жителей близлежащих домов отнестись с пониманием, а водителей учитывать дорожную ситуацию и следовать требованиям установленных на участке ремонта дорожных знаков», – заявили в ведомстве.

Ремонт проходит в рамках нацпроекта БКД. Напомним, в 2023 году в Ижевске отремонтируют 6 участков дорог.

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