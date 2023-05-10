На управляющие компании Ижевска по факту некачественной горячей воды подали в суд

19 обращений по плохому качеству горячей воды подтвердилось Фото: Мария Бакланова

За первые четыре месяца 2023 года 32 жителя Ижевска пожаловались на качество горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.

По данным ведомства, наибольшее число жалоб поступило от жителей домов №6 и 33 на улице Кунгурцева, №87, 12 и 17а на улице 10 лет Октября и №5 на Сельской улице. После проверки в лаборатории 19 обращений по плохому качеству горячей воды подтвердилось. Ресурс не соответствовал требованиям по содержанию общего железа, мутности, цветности.

Управляющим компаниям «Вест-Снаб», «Гарант-Сервис», ООО ЖК «Парус», ООО «УК Парус», «ОСНОВА», «Дружный дом» направлены предостережения, а организации «ЖРП № 8» – сразу три. Также в защиту жильцов домов были подготовлены и направлены в суд акты.

На данный момент суд удовлетворил иск в защиту жильцов дома №6 на улице Кунгурцева, оставшиеся два иска в защиту жильцов многоэтажек по адресам улица К. Маркса, 431а и улица Совхозная, 11 находятся на рассмотрении.

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