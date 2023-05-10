Одни по России, другие в Турцию: где побывали жители Удмуртии в праздничные дни

Фото: МегаФон

В майские праздники самыми популярными направлениями у жителей Удмуртии стали Турция, Казахстан, Азербайджан, Беларусь и Абхазия. В период с 29 апреля по 9 мая отдых в Турции выбрали 32% туристов, выезжавших за границу. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Среди внутрироссийских направлений жители региона отдали предпочтение соседним регионам. В Татарстан, Пермский край, Кировскую область и Башкирию отправились в общей сложности 62% туристов, отдыхавших в длинные выходные за пределами родного края. Самым популярным стал Татарстан – посмотреть на Казанский Кремль решил каждый четвертый путешественник. В Москву и Санкт-Петербург отправились менее 5% жителей республики.

Удмуртия также привлекла к себе многочисленных гостей из разных уголков страны. Самый активный интерес проявили туристы из Пермского края – оттуда приехал каждый второй отдыхающий. Также наш регион пользовался популярностью у жителей Татарстана и Башкирии. В майские праздники Удмуртию посетило несколько тысяч гостей из 71 региона РФ.

В целом по стране в этом году в зарубежные поездки на майские праздники отправилось на четверть больше российских туристов, чем в этот период в 2022 году. Заметно вырос турпоток в Азию, а страны СНГ приняли меньше путешественников из России. Европейские страны приняли 7% путешественников, их доля за год сократилась еще на 1%.