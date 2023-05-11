В Малопургинском районе Удмуртии началось строительство врачебной амбулатории

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В селе Норья началось строительство новой амбулатории. Об этом сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин в ВК.

Сейчас на месте вырыт котлован и территория обустраивается для бетонных работ. Как заявляет муниципалитет, площадь здания составит более 500 кв.м.

В амбулатории появятся кабинеты терапевта, стоматолога, физиокабинет, смотровая и дневной стационар на 3 койкоместа.

Напомним, что до конца 2023 года в Удмуртии должно появиться 4 новых врачебных амбулатории.

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