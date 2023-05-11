В Ижевске появится мемориальная доска в честь ветерана Великой Отечественной войны Шумилова В.А.

Фото: @istukalashnikov
В Ижевске рядом с учебным корпусом №3 ИжГТУ появится мемориальная доска, посвященная ветерану Великой Отечественной войны Шумилову Валентину Афанасьевичу. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.
«Крепкий «фундамент», заложенный В.А. Шумиловым, стал основой строительного образования во всей республике: сегодня около 80% руководящих кадров строительной отрасли Удмуртии – выпускники инженерно-строительного факультета ИМИ - ИжГТУ», – сообщили в университете.
Торжественное открытие мемориальной пройдет 12 мая в 14:00.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
На одинокую женщину в Сарапуле напали со спины и ударили по голове
Заразен и опасен: чем грозит птичий грипп
Продавец магазина в Ижевске подозревается в краже более 300 тыс. рублей