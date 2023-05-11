Пожар произошел в здании совхоз-техникума Алнашского района Удмуртии

Эвакуация не проводилась. Фото: @mchsUR

10 мая, в 17:15 в селе Асаново произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Загорелась кровля второго учебного корпуса совхоз-техникума Алнашского района. Пламя уничтожило обрешетку кровли на 1200 кв.м. Возгорание началось из-за проведения ремонта старой крыши с использованием газовой горелки. В отношении виновника составили протокол об административном правонарушении по статье 20.4 КоАП РФ.

К счастью, обошлось без пострадавших. Эвакуация студентов и сотрудников техникума не проводилась.

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