Директора развлекательного центра в Глазове осудили за слежку за клиентами

Приговор вступил в силу Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Глазове по обвинению в слежке за клиентами осудили директора развлекательного центра. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Напомним, мужчина незаконно установил в музыкальную колонку в камеру видеонаблюдения и следил за посетителями. В судебном заседании глазовчанин полностью признал вину. Осужденного признали виновным по статье 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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