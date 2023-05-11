Директора развлекательного центра в Глазове осудили за слежку за клиентами

Приговор вступил в силу
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Глазове по обвинению в слежке за клиентами осудили директора развлекательного центра. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.
Напомним, мужчина незаконно установил в музыкальную колонку в камеру видеонаблюдения и следил за посетителями. В судебном заседании глазовчанин полностью признал вину. Осужденного признали виновным по статье 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
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