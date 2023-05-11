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НовостиПроисшествия11 мая 2023 6:41

Директор охранного агентства в Ижевске не выплачивал сотрудникам зарплату в течение двух лет

Общая сумма ущерба составила 595 тысяч рублей
Софья Кель
Мужчину оштрафовали

Мужчину оштрафовали

Фото: Мария Бакланова

В Ижевске по обвинению в невыплате зарплаты осудили директора местного охранного агентства. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

С мая 2021 по апрель 2023 года мужчина не оплачивал труд своих сотрудников. Общая сумма ущерба составила 595 тыс. рублей. От нарушений мужчины пострадал 21 работник организации.

Суд признал директора агентства виновным по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) и назначил штраф. Сейчас задолженность по зарплатам погашена в полном объеме.

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