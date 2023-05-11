Директор охранного агентства в Ижевске не выплачивал сотрудникам зарплату в течение двух лет

Мужчину оштрафовали Фото: Мария Бакланова

В Ижевске по обвинению в невыплате зарплаты осудили директора местного охранного агентства. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

С мая 2021 по апрель 2023 года мужчина не оплачивал труд своих сотрудников. Общая сумма ущерба составила 595 тыс. рублей. От нарушений мужчины пострадал 21 работник организации.

Суд признал директора агентства виновным по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) и назначил штраф. Сейчас задолженность по зарплатам погашена в полном объеме.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

На одинокую женщину в Сарапуле напали со спины и ударили по голове

Заразен и опасен: чем грозит птичий грипп

Продавец магазина в Ижевске подозревается в краже более 300 тыс. рублей