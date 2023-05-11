В Удмуртии начался капитальный ремонт Кезского стадиона «Олимп»

Фото: www.udmurt.ru
В поселке Кез в Удмуртии начался капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ремонт проводят в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
«Пространство обновим полностью – и футбольное поле, и волейбольную и баскетбольную площадки, и беговые дорожки», – заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.
На площадке проводят различные спортивные соревнования, посетить которые могут около 1500 зрителей. Объект также подходит и для активного семейного отдыха! К примеру, зимой на стадионе заливается каток.
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