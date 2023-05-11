Следственные органы Удмуртии проверят информацию о сносе исторического здания в Дебесах

Здание снесли через несколько дней после признания его исторически ценным. Фото: Павел Роготнев

Следователи Удмуртии организовали доследственную проверку по факту сноса исторически ценного здания – дома купца Соина в Дебесах. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Администрация муниципалитета продала здание одному из местных предпринимателей, который решил снести дом, построенный еще на рубеже XIX-XX веков. Через несколько дней после этого здание признали объектом культурного наследия.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. После завершения проверки будет дана оценка по статье 293 УК РФ (халатность).

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