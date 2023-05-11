Школу №28 в Ижевске эвакуировали из-за сообщения о минировании

Фото: https://shkola28izhevsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/

В Ижевске эвакуировали учеников и сотрудников школы №28. Об этом сообщают слушатели радио «Адам» (104.5 FM).

Очевидцы сообщают о возможном минировании учебного заведения. Официального комментария от органов власти пока нет. Отметим, что в школе обучается 788 детей.

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