Более чем на 10 лет осудили наркоторговца в Удмуртии

Мужчину поймали до того, как он успел продать наркотики Фото: Архив КП

В Удмуртии по обвинению в продаже наркотиков осудили жителя Омска. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина вступил в сговор с неизвестным и специально для продажи наркотиков отправился из Омска в Ижевск. В октябре 2022 года обвиняемый достал 38,05 г. наркотиков из тайника. Полицейским удалось поймать мужчину до того, как он успел продать запрещенные вещества.

Суд признал наркоторговца виновным по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Ближайшие 10 лет и 4 месяца мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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