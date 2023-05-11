Гороскоп на день: 12 мая Раки отправятся на вечеринку, а Козероги в командировку

Актуальный гороскоп на 12 мая
Фото: Мария Бакланова
Астролог из Ижевска уже рассказал, что ждет наших читателей 12 мая.
ОВЕН
Придется проявить осторожность в общении: кто-то захочет втянуть вас в весьма и весьма сомнительную авантюру.
ТЕЛЕЦ
День идеально подходит для налаживания связей: с партнерами, коллегами и противоположным полом. Возможно, придется поработать с документами и заключать сделки.
БЛИЗНЕЦЫ
День уйдет на многочисленные встречи и знакомства. Но новые люди дадут вам душевных сил.
РАК
Пятница – отличный повод, чтобы отправиться на вечеринку. День окажется веселым, и вам удастся расслабиться.
ЛЕВ
Львы столкнутся с проблемами со здоровьем. Стоит обратить особое внимание на нервную систему.
ДЕВА
Придется взять на себя заботу о близких, в том числе – об их душевном состоянии. Вы сегодня – настоящее спасение для многих. Некоторые тайные вещи станут явными. При этом, возможно, вы узнаете правду или, наоборот, ваши тайные помыслы станут достоянием общественности.
ВЕСЫ
День пройдет в домашних хлопотах: уборке, готовке, стирке и других занятиях. Такая монотонная работа заодно поможет разобраться в себе. Возможно, вы почувствуете себя одиноко, но вам это будет в удовольствие.
СКОРПИОН
Скорпионы увидят себя со стороны. Взгляд глазами другого человека будет для вас полезным – вы поймете, в чем ваша сила, а над чем стоит поработать.
СТРЕЛЕЦ
Вместо того, чтобы давать советы другим людям, подумайте лучше о своей жизни. В ней тоже происходит немало важных процессов. А вот отношения можно испортить.
КОЗЕРОГ
Придется отправиться в небольшое путешествие по работе. Помимо решения важных дел, удастся еще и получить новые эмоции в новом месте.
ВОДОЛЕЙ
Самочувствие Водолеев станет гораздо лучше. Финансовые проблемы тоже решатся – вы получите даже большую сумму, чем рассчитывали. В этот день удастся, наконец, отдохнуть и набраться сил.
РЫБЫ
Чтобы добиться желаемого, придется потрудиться. Но и награда окажется достойной ваших усилий.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Теплоходы Ижевска вновь начнут курсировать 13 мая
На одинокую женщину в Сарапуле напали со спины и ударили по голове
Заразен и опасен: чем грозит птичий грипп