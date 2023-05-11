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НовостиОбщество11 мая 2023 9:07

Регулируемый пешеходный переход может появиться на Пушкинской улице в Ижевске

Сейчас идет подготовка к разработке ПСД на установку светофора
Софья Кель
Зебра появится в районе дома №157

Зебра появится в районе дома №157

Фото: Архив КП

10 мая в Ижевске прошло заседание городской Общественной палаты седьмого состава. Как сообщает пресс-служба администрации города, участники совещания рассмотрели вопросы, с которыми чаще всего обращались ижевчане.

Одним из таких вопросов стала организация регулируемого пешеходного перехода через Пушкинскую улицу недалеко от дома №157. Руководитель управления благоустройства администрации Ижевска Евгений Бунтов заявил, что сейчас идет подготовка к разработке проектно-сметной документации на установку светофора. После этого власти займутся поиском финансирования для проведения работ.

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