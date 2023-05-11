В Госдуме России предложили исключить аборт по немедицинским показаниям из услуг ОМС

Фото: Архив КП - Ижевск

В Госдуме России предложили исключить аборт из видов услуг, оказываемых за счет обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает RT.

Автором идеи выступил Виталий Милонов. Депутат заявил, что хоть и беременность женщины является свободным выбором (за исключением случаев изнасилования), аборт должен рассматриваться в качестве крайней меры, которая противоречит госполитике. Милонов отметил, что в последнее время государство приняло ряд мер, направленных на сокращение прерывания беременностей, но этого оказалось «явно недостаточно».

«В связи с этим дальнейшая государственная поддержка проведения абортов по желанию (без объективных показаний к искусственному прерыванию беременности) вступает в очевидное противоречие с решением первоочередной задачи национального развития – стабильным повышением уровня рождаемости в России», – заявил чиновник.

Милонов уверен, что это поможет сократить общее число абортов и снизить напряженность в обществе. А деньги, которые ранее направлялись на проведение абортов, по мнению чиновника, следует направить на поддержку материнства и отцовства.

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