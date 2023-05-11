Врачи РДКБ в Ижевске спасли жизнь попавшего под колеса фуры подростка

Трагедия произошла почти год назад. Фото: @id54782022

Ижевские врачи спасли жизнь подростка, который попал под колеса фуры. Об этом сообщает вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук, ссылаясь на мать мальчика.

Трагедия произошла 7 июня 2022 года – фура сбила подростка на пешеходном переходе, а затем проехалась по нему.

«Бесконечно долгих 8 часов длилась операция, многократно привозили кровь и плазму. Первый вердикт врачей - 2% на выживание и никаких дальнейших прогнозов! Практически полная потеря крови, переломы тазовых костей, раздробление правого бедра, серьезные повреждения внутренних органов, глубокие рваные раны», – сообщает мать подростка.

Фото: @id54782022

Мальчик перенес несколько операций, а также дважды впадал в кому. Долгие месяцы пострадавший находился под наблюдением врачей – медики подобрали правильное лечение и давали рекомендации. Сейчас, практически год спустя, подросток полностью восстановился и выздоровел.

«Есть нюансы, но это только время и работа. Мы верим и надеемся, что еще сыграем в футбол!» – подытожила мать подростка.

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