Более 3500 жителей Удмуртии обратились в больницы из-за укусов клещей

Более 2 тысяч жителей Ижевска пострадали от укуса клеща Фото: Архив КП

На 11 мая в Удмуртии от укусов клещей пострадало 3583 жителя. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, в их числе 778 детей до 17 лет.

По статистике, больше всего укушенных зарегистрировали в Ижевске – 2076 человек. В Воткинске и Можге в больницы обратились 137 и 131 человек соответственно. По результатам лабораторных исследований, в 28 случаях выявлен возбудитель клещевого энцефалита, в 851 случае – возбудитель клещевого боррелиоза.

571 укушенному провели серопрофилактику, в том числе 432 детям. Всего за сезон зарегистрировано по 11 случаев подозрения на заболевание клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом.

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