37-летнего жителя Ижевска отправили в колонию за вождение в нетрезвом виде

Мужчину лишили водительских прав на 3 года Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Ижевске за вождение в нетрезвом виде осудили 37-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда столицы Удмуртии.

В ноябре 2022 года сотрудники полиции остановили машину обвиняемого на одной из улиц Ижевска. При прохождении медосвидетельствования был установлен факт алкогольного опьянения – 1,732 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В судебном заседании мужчина полностью признал вину. Суд отправил обвиняемого в колонию-поселение на 4 месяца, а также лишил водительских прав на 3 года. Приговор не вступил в законную силу. В ведомстве также отметили, что ранее ижевчанин уже был судим за совершение аналогичного преступления.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Обвиняемого в гибели двух детей при пожаре в Удмуртии заключили под стражу

Изъятие домашней птицы в связи с птичьим гриппом: каких хозяйств в Удмуртии это коснется и как фермерам возместить ущерб

Теплоходы Ижевска вновь начнут курсировать 13 мая