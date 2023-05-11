Подростка 2009 года рождения ищут в Ижевске

Фото: ПСО «Регион 18»

В Ижевске пропал Дружинин Игнатий, 2009 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ПСО «Регион 18» ВКонтакте.

Утром 11 мая мальчик вышел из дома на Союзной улице и не вернулся. Сейчас о возможном местонахождении подростка ничего не известно. Примерный рост пропавшего 1,62 м, телосложение – плотное.

Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшем или вам известно его местонахождение, просим незамедлительно сообщить на горячую линию ПСО «Регион 18» по телефону 8 951 195-29-71 либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Обвиняемого в гибели двух детей при пожаре в Удмуртии заключили под стражу

Изъятие домашней птицы в связи с птичьим гриппом: каких хозяйств в Удмуртии это коснется и как фермерам возместить ущерб

Теплоходы Ижевска вновь начнут курсировать 13 мая