«Ижсталь» посадила деревья в честь юбилея «Мечела»

Фото: ПАО «Ижсталь»

В посадке деревьев приняли участие управляющий директор завода Сергей Козеннов, ветераны, имеющие почетное звание «Заслуженный работник ПАО «Ижсталь», бывшие и действующие руководители структурных подразделений. Новая липовая аллея обрамляет часть проезжей дороги, соединяющей две проходные завода – «Долгий мост» и «Новоажимова». У одной из лип установлена табличка с надписью, что дерево посажено в память о бывшем генеральном директоре завода, почетном гражданине Удмуртии, Герое Социалистического Труда Василии Тарасове, 100-летие которого будет отмечаться в этом году.

Фото: ПАО «Ижсталь»

Перед посадкой деревьев ветераны возложили цветы к Вечному огню и Монументу металлургам, павшим в годы Великой Отечественной войны, установленным на площади перед проходной «Долгий мост». После посадки в актовом зале заводоуправления управляющий директор Сергей Козеннов рассказал ветеранам о положении дел на заводе, о том, что сделано в последние годы для повышения его технического уровня, какие задачи стоят перед ним сегодня и что предстоит сделать в ближайшем будущем. Он поблагодарил ветеранов за большой личный вклад в развитие завода, десятилетия добросовестного труда в коллективе ижевских металлургов, за неослабевающий интерес к тому, чем предприятие живет сегодня, и за их активное участие в общественной жизни «Ижстали».

Фото: ПАО «Ижсталь»

Создавать аллеи в честь значимых событий в жизни завода – одна из традиций «Ижстали». На территории предприятия уже есть аллеи из яблонь, елей, рябин. Одна из последних – каштановая – посажена в год 250-летия завода. Новая липовая аллея в честь 20-летия «Мечела» станет еще одним элементом озеленения заводской территории, благодаря которому «Ижсталь» весной превращается в цветущий сад.

Фото: ПАО «Ижсталь»