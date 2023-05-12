Жительницу Ижевска подозревают в организации незаконной миграции

Пребывание в стране иностранцев с подделанными результатами экзаменов считается незаконным Фото: Константин ИВШИН

В Ижевске в организации незаконной миграции подозревают местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

По версии следствия, женщина, используя служебное положение, подделывала результаты экзаменов иностранцев на знание русского языка, истории и основам законодательства России.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Ведутся дальнейшие следственные действия.

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