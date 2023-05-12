Гороскоп на день: 13 мая Девы пойдут на поводу у внутреннего голоса, а Козероги смогут завершить давно начатые дела

Актуальный гороскоп на 13 мая Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказала, что будет ждать каждый знак зодиака в субботу.

ОВЕН

Для того, чтобы выходные прошли с пользой для себя, составьте план, который поможет избежать скуки и рутины. В конце концов, зачем же тратить отдых на то, чтобы просто сидеть дома?

ТЕЛЕЦ

Суббота станет тем днем, когда вы устремитесь к гармонии. Поэтому больше времени стоит уделять отдыху и общению с близкими людьми.

БЛИЗНЕЦЫ

Вам предстоит много работы по дому. Займитесь ремонтом, перестановкой мебели или просто генеральной уборкой. Не забудьте также навести порядок и в своих чувствах.

РАК

Вы можете испытать сильное разочарование в партнере. Возможно, это будет связано с тем, что вы слишком много от него требуете, забывая, что он не сверхчеловек.

ЛЕВ

В этот день все трудности будут вам нипочем. Смело идите вперед, не обращая внимания на препятствия. Тем более, что вы будете находиться на пике своих возможностей. Удача будет вам сопутствовать!

ДЕВА

Все ваши поступки будут подчиняться только вашему внутреннему голосу. Будет довольно трудно понять, что хорошо, а что плохо. Но, тем не менее, любой исход будет вам на пользу.

ВЕСЫ

Вы будете находиться в состоянии поиска. Во всяком случае, вы не будете чувствовать себя одинокими. Вас будут поддерживать те, от кого вы этого совсем не ожидали.

СКОРПИОН

Несмотря на выходной, у вас будет очень много дел, и на них придется потратить все свое время. Но даже с таким плотным графиком вы не почувствуете себя уставшими.

СТРЕЛЕЦ

Если вы хотите завоевать сердце понравившегося вам человека, то не стесняйтесь проявлять свои чувства и эмоции. Ваш шаг оценят.

КОЗЕРОГ

Вы будете полны энтузиазма, а также решимости довести начатое дело до конца. Это даст вам возможность охватить любую сферу деятельности в будущем.

ВОДОЛЕЙ

Необходимо быть максимально внимательными ко всему происходящему, так как вас будет ждать много сюрпризов. Но не стоит переживать, все они будут только положительными.

РЫБЫ

Лучше перенести все запланированные встречи с друзьями на будни. А вот субботу лучше всего провести в тишине и спокойствии, то есть на даче, где будет царить романтика, – вы, грядки и ничего кроме.

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