Гороскоп на день: 14 мая Скорпионов ждет небольшое путешествие, а Стрельцов – любовное письмо

Гороскоп для всех знаков зодиака
Фото: Мария Бакланова
Астролог из Ижевска рассказал, что ждет нас 14 мая.
ОВЕН
Позаботьтесь о своем внешнем виде – есть риск, например, встретить бывшего с растрепанными волосами. Или привлекательного вам человека в не самой красящей вас одежде.
ТЕЛЕЦ
Настроение может испортиться буквально на ровном месте. Ничто вас не радует, все только раздражает.
БЛИЗНЕЦЫ
День отлично подходит для общения с родственниками и даже встреч с ними. Да и разве можно отказаться от возможности попробовать бабушкин пирог?
РАК
Сегодня вас порадует презренный металл. Да-да, у вас появятся деньги. И кто сказал, что не в них счастье?
ЛЕВ
Вам потребуется помощь друзей: весь день на вашем пути будут возникать невзгоды, с которыми трудно справиться самому. И вам с радостью ее окажут.
ДЕВА
Можно позволить себе не экономить – если душа просит гульнуть, то не стоит себе в этом отказывать.
ВЕСЫ
Судьба даст шанс. Но придется проявить гибкость, чтобы им воспользоваться.
СКОРПИОН
Небольшое путешествие ждет в этот день скорпионов. Прогулка в отдаленный район города тоже считается.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы получат любовное письмо от анонима. Над загадкой придется поломать голову, пока человек сам не сознается. Разгадка вас удивит.
КОЗЕРОГ
Вам подарит вдохновение встреча с другом. Вы оба наполнитесь позитивом.
ВОДОЛЕЙ
Удастся выспаться и отдохнуть. Выяснится, что именно это и было вам нужно, чтобы поправить самочувствие.
РЫБЫ
Не стоит откровенничать с коллегами. Если вы откроете свою душу – есть риск столкнуться с насмешками и непониманием.
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