Гороскоп на день: 14 мая Скорпионов ждет небольшое путешествие, а Стрельцов – любовное письмо

Гороскоп для всех знаков зодиака Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказал, что ждет нас 14 мая.

ОВЕН

Позаботьтесь о своем внешнем виде – есть риск, например, встретить бывшего с растрепанными волосами. Или привлекательного вам человека в не самой красящей вас одежде.

ТЕЛЕЦ

Настроение может испортиться буквально на ровном месте. Ничто вас не радует, все только раздражает.

БЛИЗНЕЦЫ

День отлично подходит для общения с родственниками и даже встреч с ними. Да и разве можно отказаться от возможности попробовать бабушкин пирог?

РАК

Сегодня вас порадует презренный металл. Да-да, у вас появятся деньги. И кто сказал, что не в них счастье?

ЛЕВ

Вам потребуется помощь друзей: весь день на вашем пути будут возникать невзгоды, с которыми трудно справиться самому. И вам с радостью ее окажут.

ДЕВА

Можно позволить себе не экономить – если душа просит гульнуть, то не стоит себе в этом отказывать.

ВЕСЫ

Судьба даст шанс. Но придется проявить гибкость, чтобы им воспользоваться.

СКОРПИОН

Небольшое путешествие ждет в этот день скорпионов. Прогулка в отдаленный район города тоже считается.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы получат любовное письмо от анонима. Над загадкой придется поломать голову, пока человек сам не сознается. Разгадка вас удивит.

КОЗЕРОГ

Вам подарит вдохновение встреча с другом. Вы оба наполнитесь позитивом.

ВОДОЛЕЙ

Удастся выспаться и отдохнуть. Выяснится, что именно это и было вам нужно, чтобы поправить самочувствие.

РЫБЫ

Не стоит откровенничать с коллегами. Если вы откроете свою душу – есть риск столкнуться с насмешками и непониманием.

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