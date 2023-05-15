30-летний водитель легковушки скончался в столкновении с двумя грузовиками в Удмуртии

Погибший водитель выехал на встречную полосу. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

14 мая, в 1:00 в селе Ягул Завьяловского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

30-летний мужчина за рулем «ВАЗ 2114» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Урал» под управлением 55-летнего мужчины и «Камазом» под управлением 26-летнего молодого человека.

В результате ДТП 30-летний мужчина скончался. По предварительным данным, погибший был пьян. Для подтверждения этой информации специалисты взяли биологическую среду, которую отправят на анализы.

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