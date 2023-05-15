Гороскоп на день: 16 мая Стрельцам стоит направить энергию на личную жизнь, а Близнецам не впадать в панику

Актуальный гороскоп на 16 мая Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на 16 мая.

Овен

Несмотря на вашу загрузку, не позволяйте лени завладеть вами. Лежать на диване – это не отдых. Встречайтесь с друзьями, гуляйте, общайтесь с родными. И решитесь, наконец, на то, к чему вы так долго шли, – просто начните делать!

Телец

В этот день Тельцам не грозит одиночество и спокойствие. Обстоятельства будут складываться так, что вы будете в эпицентре событий. Постарайтесь в этом ритме не забыть о важной запланированной встрече.

Близнецы

Не стоит впадать в панику при виде непосильного объема работы. Разбейте задачи на подзадачи, планомерно и тщательно их выполняйте. Если вы что-то не успеете, то не стоит себя корить. Вы уже и так приложили достаточно сил.

Рак

Именно сегодня стоит начать делать что-то новое и необычное для вас. Не останавливайтесь на полпути. Будьте внимательны к своему здоровью, не исключены проблемы с желудком.

Лев

Этот день будет неожиданным на эмоции. Вас будет кидать из стороны в сторону – от безграничного счастья до мировой скорби. Просто будьте готовы к этому, постарайтесь вечером хорошо отдохнуть и лечь пораньше спать.

Дева

Активный день – звезды к этому располагают. Постарайтесь не отсиживаться в уголочке, а действовать: решительно и настойчиво. Тогда все будет идти как по маслу. Вечер может удивить неожиданной встречей.

Весы

Не стоит реагировать на людей через призму своего предвзятого видения. Лучше проанализируйте свое поведение, тогда мир обернется к вам нужной стороной. Если вы состоите в отношениях, то дайте своей половинке чуть больше воздуха и свободы.

Скорпион

В этот день лучше держаться подальше от всех государственных организаций: от больниц, МФЦ и др. Ничего путного все равно не выйдет, а время и нервы вы потратите. Спокойный распорядок дня может быть нарушен неожиданным визитом или вестями из прошлого.

Стрелец

Стрельцам стоит всю свою энергию направить на личную жизнь. Именно сейчас есть шанс одиноким найти свою половинку, а тем, кто уже в отношениях, укрепить свои позиции по всем фронтам.

Козерог

Обстоятельства – вот то, что будет командовать Козерогами в этот день. Не стоит противиться этому, лучше плыть по течению. Это сбережет вам не только силы, но и нервные клетки. Мыслите позитивно.

Водолей

В сложной ситуации, которая может возникнуть, постарайтесь не переходить границ. Не стоит идти вместе с теми, кто действует очень эмоционально. Сохраняйте трезвый взгляд на вещи. В этот день возможны незапланированные встречи.

Рыбы

Смелее действуйте: все получится! Даже самые смелые задумки будут исполняться. Но будьте внимательны к финансовой стороне дела, не стоит вкладываться в сомнительные операции и проекты.

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