Погода в Ижевске на 16 мая: до +23 °С и без осадков

Сегодня в Ижевске будет тепло. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха днем +21…+23 °С. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Осадков не обещают.

Температура воздуха ночью +11….+15 °С. Будет ясно и также без осадков.

Хорошего вам дня!

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