27-летнего жителя Удмуртии нашли убитым в Набережных Челнах

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В Набережных Челнах со следами побоев и ножевых ранений на спине и голове нашли погибшего 27-летнего жителя Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

Подозреваемыми в убийстве стали трое жителей Костромской области. По версии следствия, 10 апреля потерпевший познакомился с мужчинами на вокзале – он собирался выехать на заработки в Альметьевск, а они возвращались домой. Между новыми знакомыми завязался разговор, который плавно перешел в совместное распитие алкоголя. Затем мужчины поссорились, и трое товарищей из Костромской области набросились на потерпевшего с кулаками. После побоев подозреваемые несколько раз ударили погибшего ножом, оттащили его тело в лес и уехали из города.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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