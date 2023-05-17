В Можгинском районе Удмуртии зафиксировали случаи падежа домашней птицы

Фото: @vetuprur

16 мая в Можге и деревне Нижний Вишур Можгинского района выявили случаи падежа птицы в домашних хозяйствах. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии.

На место происшествия незамедлительно выехали ветеринарные специалисты для установления причин смерти птиц, а также взятия пробы на выявление вируса высокопатогенного птичьего гриппа и других опасных болезней. Анализы уже отправлены в ветлабораторию.

В личных хозяйствах, в которых обнаружили падение птицы, провели дезинфекцию. Мертвые головы сожгли, а зольный остаток отправили на дезинфекцию.

Напомним, на данный момент в Удмуртии зафиксировано четыре очага заражения высокопатогенным птичьим гриппом – в Глазове, Ижевске, Кезу и Красногорском районе. Однако специалисты считают, что зон поражения может быть больше.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Прорыв трубы произошел на улице 10 лет Октября в Ижевске

43-летнюю жительницу Ижевска осудили за негативные посты в интернете о полицейских

Жители трех микрорайонов Ижевска останутся без горячей воды с 16 по 29 мая