Какие мероприятия на воде будут проходить в Ижевске летом 2023 года

Фото: пресс-служба федерации парусного спорта Удмуртии

Буквально через две недели начинается лето, а вместе с ним и сезон водных видов спорта. Как сообщает пресс-служба федерации парусного спорта Удмуртии, в этом году для жителей и гостей региона подготовили целый ряд мероприятий на воде.

Так на протяжении всего сезона на Ижевском пруду будут проходить чемпионаты и первенства регионального масштаба. Также в августе в республике пройдет этап Всероссийской студенческой парусной лиги и водный фестиваль IZHWATERFEST 2023, в рамках которого любой желающий сможет получить первоначальный навык управления парусным судном. А в начале сентября состоится «Ижевская регата». Напомним, в первый раз это спортивное событие прошло в Ижевске в 2022 году. Участие приняли 20 команд со всей России.

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