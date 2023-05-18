53-летнего жителя Удмуртии обвиняют в убийстве младшего брата

Фото: СУ СК России по Удмуртии

В Балезино в убийстве одного брата и причинении тяжкого вреда здоровью другому обвиняют 53-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

После смерти матери трое братьев остались жить в одной квартире. Но из-за того, что обвиняемый долгое время не устраивался на работу, потерпевшие часто с ним ссорились.

Трагедия произошла 13 марта 2023 года. По версии следствия, мужчины выпили и вновь поссорились. Обвиняемый взял в руки нож и сначала ударил им одного брата, а затем накинулся на другого. В результате один из потерпевших скончался, а другой получил серьезные травмы. Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) направлено в суд.

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