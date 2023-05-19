Фиксирующую нарушения ПДД камеру установили на трассе Ижевск – Сарапул

Подобные камеры могут установить и на других трассах Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На трассе Ижевск – Сарапул установили камеру, которая может распознавать различные виды нарушений ПДД за рулем. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в число этих правил вошли разговоры по мобильному телефону за рулем и непристегнутый ремень безопасности.

С помощью нейросети в базу данных камеры загрузили тысячи фото с непристегнутыми водителями и автовладельцами, разговаривающими по телефону во время движения по дороге. Опираясь на эти изображения, система будет фиксировать нарушения и автоматически отправлять фото в госавтоинспекцию.

«Это в первую очередь необходимо для безопасности. Согласно исследованию ГИБДД, почти половина водителей в России отвлекаются от дороги при управлении своей машиной. Существенную часть внимания отнимают именно гаджеты. Даже один взгляд в смартфон замедляет скорость реакции, что может привести к ДТП. Поэтому и устанавливаются такие камеры», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Если установка такой камеры снизит аварийность на участке, то подобные системы фиксации установят и на других дорогах республики.

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