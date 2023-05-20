Стоматолог рассказала о том, какие заболевания можно распознать по зубам

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Заболевания внутренних органов диагностируют по состоянию зубов и полости рта. В этом уверена стоматолог-пародонтолог кандидат медицинских наук Елена Мартынова. Она рассказала об этом в беседе с RT.

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта часто встречаются поражения слизистой оболочки полости рта, губ и языка. По словам врача, при заболеваниях ЖКТ у человека растет и интенсивность кариеса и поражение десен.

«Боль, онемение и жжение языка в области десен и губ наблюдаются при дефиците витаминов группы B. Быстрое развитие кариеса, частое выпадение пломб, появление сколов и белых пятен на зубах говорит о снижении уровня кальция при заболеваниях щитовидной железы и дефиците витамина D», - подчеркивает специалист.

Для больных сахарным диабетом характерны сухость полости рта, трудности при глотании пищи, заеды, кровоточивость и боль в деснах. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы встречаются синюшность слизистой губ и языка, язвы в полости рта.

«При заболеваниях крови нередко больные обращаются впервые к стоматологу. Их могут беспокоить разрастание десны, увеличение подчелюстных лимфоузлов, частые стоматиты», - уточняет стоматолог.

Если посещать врача регулярно и проводить профгигиену, то можно предотвратить заболевания полости рта и вовремя диагностировать патологию внутренних органов.

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