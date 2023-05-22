56-летнего жителя Удмуртии осудили за убийство сожительницы

Ближайшие 8 лет мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима Фото: Мария Бакланова

В Кизнерском районе Удмуртии за убийство сожительницы осудили 56-летнего местного жителя. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

В декабре 2022 года осужденный распивал спиртное с сожительницей. В какой-то момент между собутыльниками завязалась ссора, в ходе которой мужчина набросился на потерпевшую с кулаками. Обвиняемый повалил женщину на пол, а затем пнул в область грудной клетки. От полученных повреждений и тяжелого травматического шока потерпевшая скончалась на следующий день. Врачи диагностировали у нее переломы ребер с обеих сторон и закрытую травму грудной клетки.

Суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и приговорил к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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