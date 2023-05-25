27 пляжей должно открыться в Удмуртии к началу купального сезона

За год успело произойти 5 смертельных происшествий на воде Фото: Амир Закиров

27 пляжей должны открыться на территории Удмуртии к началу купального сезона. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Уже сейчас сотрудники ведомства проводят все необходимые мероприятия для снижения происшествий на воде, в том числе недопущения гибели людей в водоемах республики.

«Работа проводится серьезная. В этом году у нас на водных объектах погибло 5 человек. В основном происшествия были связаны с употреблением спиртных напитков», – объяснил Алексей Антохин, главный государственный инспектор по маломерным судам Главного управления МЧС по Удмуртии.

Помимо летальных случаев, ведомство регистрирует происшествия, связанные с травмами у детей, которые плавают в непредназначенных для купаний местах.

В рамках программы мероприятий по подготовке к купальному сезону МЧС Удмуртии готовятся к открытию шести официальных пляжей, которые расположены: в Ижевске, Камбарском районе, а также в Юкаменском и Шарканском районах республики и 21 частного.

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