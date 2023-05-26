32-летний водитель легковушки сбил мужчину напротив магазина «АШАН» в Ижевске

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

25 мая, в 12:30, на улице Ленина в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Напротив магазина «АШАН» 32-летний водитель «ВАЗа-2115» сбил 43-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате дорожной аварии пешеход получил травмы и был доставлен в медучреждение. По факту происшествия назначена проверка.

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