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НовостиПроисшествия26 мая 2023 10:09

Организаторов фиктивных браков между мигрантами и россиянками задержали в Удмуртии

В регионе действовала организованная группа злоумышленников
Софья Кель
Расследование продолжается

Расследование продолжается

Фото: Константин ИВШИН

Двух жителей Удмуртии задержали по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Правоохранительные органы установили, что подозреваемые в составе организованной группы помогали иностранцам получать гражданство Российской Федерации. Для этого мигранты заключали фиктивные браки с россиянками.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Ведутся дальнейшие следственные действия.

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