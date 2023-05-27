27 и 28 мая в Удмуртии ожидаются грозы

При грозах ветер более порывистый
Фото: Амир Закиров
Днем 27 и с сохранением до утра 28 мая местами по Удмуртии ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона, ссылаясь на информацию гидрометцентра.
Кроме того, возможно усиление ветра до 8-13 м/с порывами. Жителей просят соблюдать правила безопасности при грозах. Напомним, ранее «Комсомолка» подготовила подробный прогноз погоды на выходные.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Дорогу Ижевск – Аэропорт – Завьялово отремонтируют до 29 мая
Было, есть и не случилось: главные заявления Олега Бекмеметьева и их итоги
Жилой дом сгорел в Удмуртии из-за игры 7-летнего ребенка с огнем