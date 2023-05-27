27 и 28 мая в Удмуртии ожидаются грозы

При грозах ветер более порывистый Фото: Амир Закиров

Днем 27 и с сохранением до утра 28 мая местами по Удмуртии ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона, ссылаясь на информацию гидрометцентра.

Кроме того, возможно усиление ветра до 8-13 м/с порывами. Жителей просят соблюдать правила безопасности при грозах. Напомним, ранее «Комсомолка» подготовила подробный прогноз погоды на выходные.

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