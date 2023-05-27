Группа добровольцев отправилась из Удмуртии в зону СВО

Фото: @konovaloovsn
Из Глазова и северных районов Удмуртии в зону СВО отправилась новая группа добровольцев. Об этом сообщает глава города Сергей Коновалов.
Поддержать бойцов пришли ветеран Великой Отечественной войны Константин Антонович Тимофеев и Отец Андрей. Каждого из мужчин окропили святой водой.
«Гордимся вашей мужской отвагой. Как сказал военком Владислав Семенов, на полях сражений есть такое понятие, как военная удача – пусть она не подводит. И пусть Бог вас бережет. Возвращайтесь живыми и здоровыми. Ждем с победой!» – сказал Коновалов.
Попрощаться с мужчинами также пришли их родные и близкие. Многие сделали памятные фотографии. А сразу после этого бойцы отправились в центр подготовки.
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