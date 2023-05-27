Группа добровольцев отправилась из Удмуртии в зону СВО

Фото: @konovaloovsn

Из Глазова и северных районов Удмуртии в зону СВО отправилась новая группа добровольцев. Об этом сообщает глава города Сергей Коновалов.

Поддержать бойцов пришли ветеран Великой Отечественной войны Константин Антонович Тимофеев и Отец Андрей. Каждого из мужчин окропили святой водой.

«Гордимся вашей мужской отвагой. Как сказал военком Владислав Семенов, на полях сражений есть такое понятие, как военная удача – пусть она не подводит. И пусть Бог вас бережет. Возвращайтесь живыми и здоровыми. Ждем с победой!» – сказал Коновалов.

Попрощаться с мужчинами также пришли их родные и близкие. Многие сделали памятные фотографии. А сразу после этого бойцы отправились в центр подготовки.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Дорогу Ижевск – Аэропорт – Завьялово отремонтируют до 29 мая

Было, есть и не случилось: главные заявления Олега Бекмеметьева и их итоги

Жилой дом сгорел в Удмуртии из-за игры 7-летнего ребенка с огнем