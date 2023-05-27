Движение транспорта перекроют на Автозаводской улице в Ижевске до 31 мая

Фото: ОГИБДД УМВД России по Ижевску

Ремонтные работы на теплотрассе в районе НИЦ «Италмас» на Автозаводской улице в Ижевске продлили до 20:00 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба филиала «Т Плюс» в Удмуртии.

Напомним, ремонт теплотрассы начался 26 мая. Изначально работы планировалось закончить 29 числа, но затем было принято решение возобновить производность труб иным способом и сроки ремонта продлили. Энергетики отметили, что замена труб не влияет на подачу ГВС местным жителям.

На месте работ ограничен проезд транспорта в сторону разворотного кольца на улице Ворошилова. Движение доступно лишь на крайней левой полосе. Местных жителей просят воспользоваться путями объезда.

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