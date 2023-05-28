Офтальмолог рассказал жителям Удмуртии о минусах стеклянных солнцезащитных очков

Как подобрать подходящие очки на лето Фото: Алексей БУЛАТОВ

Солнцезащитные очки из пластика имеют неоспоримые преимущества перед стеклянными. Об этом заявила в интервью с RT (18+) Татьяна Шилова – офтальмолог и эксперт по лазерной и интраокулярной коррекции зрения, профессор, доктор медицинских наук.

«Стекло более травмоопасно, а пластик на сегодняшний день дает возможность получить линзу тонкую, высокого качества. Но, конечно, она должна содержать необходимые ультрафиолетовые фильтры, которые задерживают ту длину волны, которая в данном месте будет являться повреждающим фактором», – объясняет врач.

При этом характеристики фильтров зависят от того, где вы планируете носить очки. Так, при походе в горы нужны очки, рассчитанные на коротковолновое ультрафиолетовое излучение около 300–350 нанометров – оно самое жесткое для глаз. А в городе можно обойтись защитой попроще.

При том не стоит забывать, что очки от солнца нужны не только взрослым, но и детям. А еще приобретать их важно в профессиональной оптике – только так можно быть уверенным в их качестве.

Если же говорить о людях, пользующихся медицинской оптикой, то у них часто возникают проблемы с ношением солнцезащитных очков. Им специалист советует выполнить лазерную коррекцию зрения, чтобы можно было пользоваться любыми солнцезащитными очками.

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