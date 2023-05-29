Жителя Глазова осудили за хищение имущества

Приговор в законную силу не вступил Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Ранее судимый 38-летний житель Глазова признан виновным в краже с причинением значительного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Судом установлено, что в 2021 году обвиняемый выпивал в гостях у пострадавшего. Позже, когда хозяин квартиры вышел, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался ситуацией.

«Подсудимый совершил хищение женской норковой шубы и мужской дубленки. Тем самым он причинил потерпевшему материальный ущерб на сумму более 50 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Суд приговорил преступника к заключению в исправительной колонии особого режима на срок 13 лет 8 месяцев.

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