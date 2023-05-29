Пострадавших при пожаре в Удмуртии ребенка и его мать доставили в РКБ №1

Фото: Минздрав Удмуртии

Пострадавших при пожаре в поселке Кез мать и ребенка доставили в РКБ №1 с помощью санавиации. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Напомним, 28 мая в поселке загорелся шестиквартирный барак. В результате пожара травмы получили пятеро: двое четырехлетних детей, их родители и сосед семьи. Последний принимал активное участие в тушении пожара и обратился к медикам лишь после ликвидации возгорания. После осмотра ожогов в Кезской районной больнице ребенка, который получил наиболее серьезные травмы, и его мать направили в ожоговое отделение РКБ №1.

«Вертолетом санавиации они были оперативно, за 40 минут, доставлены из поселка Кез в Ижевск, и сразу же госпитализированы в отделение реанимации в стабильном состоянии», – поделился заведующий Республиканским центром экстренной медпомощи РКБ №1 Андрей Багаутдинов.

Второй пострадавший ребенок был направлен на амбулаторное лечение. Отец семейства остается на лечении в Кезской районной больнице.

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