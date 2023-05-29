Пожар площадью 7327 кв.м произошел на берегу пруда в Ижевске 28 мая

Фото: МЧС Удмуртии
Крупный ландшафтный пожар произошел в Ижевске 28 мая. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
В микрорайоне Липовая роща на берегу ижевского пруда загорелась сухая трава. Общая площадь пожара составила 7 327 кв.м. О причинах и обстоятельствах произошедшего не сообщается.
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