Tele2 дарит подарки шесть понедельников подряд

Фото: Tele2

Tele2 в Удмуртии возобновляет любимую абонентами акцию. Каждый понедельник клиенты компании получают скидки и подарки, которые определенно пригодятся в начале рабочей недели и сделают ее легче и приятнее. Второй год подряд акция пройдет во всех регионах присутствия оператора.

Tele2 поддерживает своих абонентов в самый сложный день недели и предлагает сет полезных подарков. Клиенты смогут выбрать то, что нужно именно им. Пользователи Tele2 могут взять кофе, мороженое, получить скидки на билеты в театр, цирк, на концерты, поездки в такси, онлайн-курсы, а также открытый доступ к каталогам фильмов и книг. Партнерами проекта в этом году стали «Вкусно – и точка», Kassir.ru, Яндекс Go, Wink, «Литрес», Skyeng и другие компании.

Каждый понедельник абонентам Tele2 предстоит выбрать три из двенадцати подарков: капучино или мороженое во «Вкусно - и точка», скидка 100 рублей на такси в Яндекс Go, минус 30% в сервисе покупки билетов Kassir.ru, а также 15% скидки на модный шопинг на Lamoda. Кроме того, по понедельникам в фирменной рознице Tele2 можно купить смартфоны со скидкой 30%.

Все, кто не успел приобрести продукты на неделю, могут воспользоваться скидкой 15% на покупки в гипермаркете «Лента» на сумму от 1500 рублей. Если не хочется тратить время на магазин, в доставке «Пятерочки» тоже действует скидка 25% на сумму от 2000 рублей. Освободившиеся часы можно провести за чтением: абонентам доступны четыре книги из подборки в подарок и скидка 25% на литературу в сервисе «Литрес».

Получать подарки каждый понедельник могут все клиенты оператора, для этого необходимо активировать промокод в приложении «Мой Tele2». Использовать код у партнера важно именно в понедельник в период действия акции. Полный перечень предложений доступен на сайте проекта ponedelniki.tele2.ru.

Акция «Понедельники» впервые прошла пять лет назад в Москве и сразу стала популярной у клиентов, сейчас проект охватил все регионы Tele2.

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