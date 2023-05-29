Двое мужчин утонули в Удмуртии 27 мая

Фото: МЧС Удмуртии

27 мая на водоемах Удмуртии погибли двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Первым погибшим стал мужчина из Пермского края. Он отдыхал на реке Кама в Сарапуле и решил искупаться. Со слов очевидцев, мужчина нырнул и пропал из виду. Поиски его тела продолжаются до сих пор.

Второй инцидент произошел на пруду в деревне Трактор Можгинского района. Мужчина 1986 года рождения также отправился искупаться и пропал. Его тело нашли на следующий день.

В ведомстве отметили, что в обоих случаях вблизи водоемов установлены знаки, запрещающие купание. Спасатели напоминают, что купальный сезон в регионе еще не открыт и купание запрещено.

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