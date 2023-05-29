Гороскоп на день: 30 мая Раки смогут решить юридические вопросы, а Водолеям не стоит суетиться

Актуальный гороскоп на день Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил на 30 мая прогноз для всех знаков зодиака.

Овен

Не стоит ожидать от этого дня чего-то большего, лучше просто наслаждаться происходящим. Посмотрите на ситуацию, которая вас мучает, под иным углом. Вы увидите все ее преимущества. Во второй половине дня вам придет в голову идея, которую нужно обязательно зафиксировать.

Телец

Из-за мелких неприятностей хорошее настроение может оказаться под угрозой. Ваша тревожность будет зашкаливать. Но не стоит унывать – уже во второй половине дня вас ждет приятное известие.

Близнецы

Этот день не лучший для переговоров. Ваши мысли будут скакать с одной на другую и путаться. Поэтому, если есть возможность, отложите важные встречи на другие дни. Вечер посвятите общению с тем, с кем вы были давно в ссоре, – есть шанс снова наладить отношения, если вам это, конечно, нужно.

Рак

Не стоит тормозить, действуйте быстро и решительно. Удачными окажутся даже самые смелые начинания, и ваши предложения будут замечены. Хороший день для решения юридических вопросов.

Лев

Наслаждайтесь этим днем. Впереди вас ждет самое интересное! Будьте готовы к максимальным эмоциям, поэтому в какой-то момент стоит отключиться от происходящего и побыть наедине со своими мыслями.

Дева

Если вы еще не нашли свою половинку, самое время начать это делать. Этот день хорош для начала романтических отношений. Семейным парам стоит разнообразить свою сексуальную жизнь, попробуйте что-то новенькое.

Весы

Все важные вопросы стоит решить с самого утра. Не откладывайте встречи, соглашайтесь на предложения, отстаивайте свои позиции. Идеальное время для пересмотра отношений. Если вы уверены, что все не так, не ждите подходящих моментов, действуйте.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам не торопиться. Сейчас хорошее время для того, чтобы навести порядок в делах. Постарайтесь не рисковать с финансами, есть вероятность обмана.

Стрелец

Не бойтесь просить о помощи. И обращайте внимание на подсказки от Вселенной, доверяйте своей интуиции. В отношениях намечаются позитивные тенденции.

Козерог

Удачными в этот день будут поездки. Вы сможете решить не только все деловые вопросы, но и познакомитесь с очень приятными людьми. Не стоит отказываться от поступающих предложений, а если сомневаетесь – просто возьмите небольшую паузу.

Водолей

Первая половина дня окажется напряженной. На встречах и важных мероприятиях постарайтесь не суетиться и не принимать скоропалительных решений.

Рыбы

Ваши слова могут понять не так, как бы вам хотелось. Поэтому разногласий даже с близкими людьми не избежать. Но при этом вы сможете сохранить миролюбивый настрой и спокойствие. Не исключены лишние траты.

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