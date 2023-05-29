Трамваи №1, 5, 9 и 12 не ходят по улице Карла Маркса в Ижевске

О причинах задержки общественного транспорта не сообщается Фото: Архив КП

29 мая в Ижевске с 13:28 нет движения трамваев №1, 5, 9, 12 по улице Карла Маркса, а также на участке от Центра до трамвайного депо №1 в обе стороны. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Движение организовано следующим образом:

1 маршрут:

– Сквер металлургов – ул.К.Маркса – Центр

– Ул.Московская – ул.Магистральная.

5 маршрут:

– Буммаш – ул.Халтурина – ул.Ленина – Центр

– Ул.Огнеупорная – ул.Магистральная.

9 маршрут:

– Буммаш – ул.Серова – ул.Кирова – ул.К.Маркса – Центр

– Ул.Московская – ул.Магистральная.

12 маршрут:

– Ул.Ворошилова – ул.Ленина – Центр

– Ул.Московская – ул.Магистральная.

О причинах задержки общественного транспорта не сообщается.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Александр Бречалов выразил сомнения в дальнейшей работе главы Красногорского района

И.о. главы Ижевска назначен Владимир Гуляев

Гороскоп на неделю: с 29 мая по 4 июня Близнецам стоит избегать конфликтных ситуаций, а Скорпионам – не спешить брать на себя ответственность