Трамваи №1, 5, 9 и 12 не ходят по улице Карла Маркса в Ижевске

О причинах задержки общественного транспорта не сообщается
Фото: Архив КП
29 мая в Ижевске с 13:28 нет движения трамваев №1, 5, 9, 12 по улице Карла Маркса, а также на участке от Центра до трамвайного депо №1 в обе стороны. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
Движение организовано следующим образом:
1 маршрут:
– Сквер металлургов – ул.К.Маркса – Центр
– Ул.Московская – ул.Магистральная.
5 маршрут:
– Буммаш – ул.Халтурина – ул.Ленина – Центр
– Ул.Огнеупорная – ул.Магистральная.
9 маршрут:
– Буммаш – ул.Серова – ул.Кирова – ул.К.Маркса – Центр
– Ул.Московская – ул.Магистральная.
12 маршрут:
– Ул.Ворошилова – ул.Ленина – Центр
– Ул.Московская – ул.Магистральная.
О причинах задержки общественного транспорта не сообщается.
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