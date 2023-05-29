Заведующая детского сада в Удмуртии обвиняется в мошенничестве с зарплатами

Женщина украла около 20 тысяч рублей Фото: Мария Бакланова

Заведующая детского сада в Шаркане обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, летом 2020 года женщина внесла ложную информацию в табели учета рабочего времени, начислила дополнительную сумму в счет зарплаты сотрудника, а затем забрала эти деньги себе. Таким образом обвиняемая незаконно обогатилась на сумму около 20 тысяч рублей.

В настоящее время обвиняемая возместила ущерб. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения). Женщине грозит до 6 лет лишения свободы и штраф.

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