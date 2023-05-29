Шестилетняя девочка в светло-розовой футболке пропала в Ижевске

Найдена, жива

29 мая, в 12:00 пропала Богданова Анастасия 2016 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ПСО «Регион 18».

Девочка играла на детской площадке у дома №2 на улице Берша. Сейчас о ее местонахождении ничего неизвестно. Примерный рост пропавшей 120-130 см, из примет – худощавое телосложение и собранные в пучок волосы. На момент пропажи девочка была одета в светло-розовую футболку и темные леггинсы. Через плечо ребенка была перекинута плетеная розовая сумка.

Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшей или вам известно о ее местонахождении, просим незамедлительно сообщить на горячую линию ПСО «Регион 18» по телефону 8 951 195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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